The yangqin and the wind – Musique du monde

La rencontre entre Yaping Wang et Didier Malherbe a débuté par un spectacle au Musée Guimet « Le Cadeau de Jade » en 2016, Festival Jazzycolors 2017, puis à la « Fête de la Lune » en 2019 avec l'ensemble YU. En 2021 Ils enregistrent un CD « The Yangqin and the Wind » pour Cezame Music : un florilège de mélodies originales composées sur les modes chinois.

Théâtre Mandapa
6 rue Wurtz Paris 75013
Samedi 30 septembre, 20h30

