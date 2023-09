Les trois soeurs, d’Anton Tchekhov Théâtre Mandapa Paris, 21 septembre 2023, Paris.

Les trois soeurs, d’Anton Tchekhov 21 – 24 septembre Théâtre Mandapa Plein tarif : 16

Tarif réduit : 12

Tarif enfant : 8

La question cruciale qui traverse cette œuvre concerne la fonction de l’Art dans un monde où la guerre et l’ennui font sombrer nos rêves et nos aspirations. L’antique malédiction surgît dans la confusion des sentiments et scelle nos destins dans des passions aveuglantes.

Mais dans un élan de vie toujours renouvelé, nous tenterons de saisir ces instants de grâce et de joie qui nous préservent de la violence de cette existence.

Est-il vain de tenter de créer et de raffiner notre sens de vérité alors que l’issue fatale se rapproche ?

L’Art peut-il nous extraire de cette destruction annoncée ?

Le théâtre est là pour sceller dans l’éphémère de la représentation des éclats de vraies joies, même si nos rêves de Moscou ne pourront s’accomplir…

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T20:30:00+02:00 – 2023-09-21T22:00:00+02:00

2023-09-24T15:00:00+02:00 – 2023-09-24T16:30:00+02:00

