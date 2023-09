Oncle Vania, d’Anton Tchekhov Théâtre Mandapa Paris, 14 septembre 2023, Paris.

Vania s’est enfin réveillé… nos certitudes sur ce monde se dissolvent.

Jusqu’à présent, nous pensions qu’il était inaccessible, qu’un fardeau, une fatalité, des bourreaux, des crises, des dettes devaient être le prix à payer… d’une faute secrète ?

Même nos élans d’amour ont été refoulés… et pourquoi cela ?

Quelle est cette force souterraine qui nous fait abdiquer nos rêves ?

Quelle souffrance et plainte si complaisante nous fait aimer notre esclavage en reportant nos rancœurs stériles vers des tyrans opportunistes ?

Et si ce mirage pouvait enfin se dissoudre… cette pièce est une prise de conscience.

Un effort lucide pour entrevoir nos responsabilités… cette Nature qui scintille de cet Amour incandescent qui exige de nous le véritable courage d’oser vivre !

Et si vivre était un inouï impossible à étreindre dans l’instant ?

La force du théâtre nous réveille à cette étreinte nous faisant ainsi vivre par enchantement cette épreuve cruciale de l’existence : Naître à la conscience de nos actes et oser Aimer… Délivrer Eléna enfin… Astrov et Sonia illuminent notre vision du monde.

le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C'est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

