La mouette, d’Anton Tchekhov Théâtre Mandapa Paris, 7 septembre 2023, Paris.

La mouette, c’est une pièce amèrement ironique qui met en scène une quête à travers l’art du sens de notre existence. L’écrivain pris dans un double jeu de miroir aura tenté en vain jusqu’au suicide de nous avertir de cet égarement qui détruit tous nos rêves et aspirations, et la comédie tourne à la tragédie quand les enjeux de l’Amour sont restés lettre morte, à l’image de la mouette-Nina assassinée au bord du lac de ses rêves. Suicide ou réveil ? Théâtre des théâtres illusoires, ainsi commence la pièce.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

