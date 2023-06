Fééries d’Asie Théâtre Mandapa Paris, 21 juin 2023, Paris.

Fééries d’Asie Mercredi 21 juin, 15h00 Théâtre Mandapa Événement gratuit sur réservation, en extérieur (en face du Mandapa)

En compagnie de talismans, de génies, de fées, partons pour une traversée des apparences, où la fantaisie fait danser la parole et les corps, sous les ombrelles délicates, sur des brocards de soie ou dans des palais enchantés des pays d’Asie.

Conteuse, danseuse et musicienne unissent leurs voix, leurs chants, leurs corps et leurs musiques pour offrir mouvements, images et sons étonnants à ces histoires millénaires et toujours aussi fortes d’enseignements et d’humour.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T16:00:00+02:00

Conte Mandapa

©Mandapa