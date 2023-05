Électre de Sophocle Théâtre Mandapa, 5 mai 2023, Paris.

Électre exige de rejoindre ce que le Sort et notre malédiction laissent apparaître :

Un chemin de haine pour assouvir la Vengeance qu’impose notre existence, piégée par les anciennes fautes de notre lignée.

Monstrueuse issue où seul le meurtre trace la voie de notre vie. Pour y parvenir, Oreste suit le chemin de la ruse, seule capable dans l’occasion de saisir l’instant de l’action.

Comment espérer préserver une grandeur à notre Humanité dans les torrents de vengeance qui coulent dans nos veines et les égarements de l’âme aux instants fatidiques qui nous font agir sans le savoir pour notre propre perte.

Les messages de ces antiques haines qui gouvernent nos inconscients refont surface…

Les seuils infranchissables et indéchiffrables des signes des Dieux nous échappent et pourtant exigent de nous de naître à la conscience de nos actes pour interrompre cette chaine du Malheur.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T20:30:00+02:00 – 2023-05-05T22:00:00+02:00

2023-05-07T18:00:00+02:00 – 2023-05-07T19:30:00+02:00

théâtre classique