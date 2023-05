Récital de Bharata Natyam – Danse indienne Théâtre Mandapa, 28 avril 2023, Paris.

Récital de Bharata Natyam

Radhika Shetty est une artiste très prometteuse qui a été initiée à l’art du Bharatanatyam par Vidushi Smt.

Elle a perfectionné ses compétences auprès des gourous Smt. Rama Vaidyanathan et Smt. Bragha Bessell et évolue à chaque représentation.

Aujourd’hui, Radhika est devenue une interprète pleine d’âme et a été reconnue par son public lors de divers récitals à travers le monde.

Le point fort de Radhika réside dans la profondeur de ses interprétations.

Radhika ne se contente pas d’enseigner aux jeunes aspirants au Bharatanatyam dans son académie de Mangaluru, mais elle organise également des festivals de danse, des ateliers et des conférences dans le seul but de propager cette magnifique forme de danse.

Elle a reçu le prix de la meilleure danseuse dans la catégorie senior par Parthasarathy Sabha, Chennai, en 2018.

