Bas-Rhin Muttersholtz EUR Le Comité des Fêtes de Muttersholtz vous propose une comédie en 3 actes de René Bruneau dans la pure tradition du théâtre de boulevard. Par l’association théâtrale de Sainte-Croix-Aux-Mines (ATRMO). Félix, ancienne gloire de la danse classique, retrouve les deux seules femmes de sa vie : Donatienne et sa fille Clémentine, toute jeune maman d’un garçonnet. Il a décidé de léguer sa belle maison de Neuilly. Mais Fred, son secrétaire particulier et compagnon très cher, craint le pire ! C’est que le petit rat est devenu une maitresse femme, virago tonique et forte en gueule. Alors le doute s’installe : Donatienne est-elle bien Donatienne ? La promesse de l’héritage s’éloigne et le temps presse ! Du coup, la terrible grand-mère se déchaine et révèle d’étonnantes dispositions de véritable serial killer ! Le Comité se réserve le droit d’entrée. Jauge limitée. Salle de bar, pas de restauration. Venez passer une bonne soirée avec une comédie en 3 actes interprétée par l’association théâtrale de Sainte Croix aux Mines +33 6 61 71 13 41 Muttersholtz

