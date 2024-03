Théâtre: Maman (cie. Au son du Bendir) Centre Paris Anim Ken Saro Wiwa Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 14h30 à 17h00

.Public enfants. gratuit

Un spectacle au Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa le 9 mars 2024 à 14h30

Synopsis :

Ce

spectacle est un dialogue dansé et musical entre une adolescente et sa

mère. La première, née en France, interroge la seconde, née en Kabylie,

sur son parcours d’immigrée. Le récit maternel, intime, lève peu à peu

le voile sur l’exil et ses ombres et décrit l’odyssée accomplie entre

des territoires, des langues et des cultures multiples. Suivi d’un bal

participatif sur les rythmes du musicien Said Akhelfi et d’un goûter

convivial.

Gratuit / A partir de 3 ans

>> Réservation à l’accueil du Centre

Centre Paris Anim Ken Saro Wiwa 63 rue de buzenval 75020

Contact :

THEATRE MAMAN