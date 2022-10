THEÂTRE « MAMAN » Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hrault > Mise en scène, Samuel Benchetrit assisté par Karine Assathiany,

> Décors : Emmanuelle Roy,

> Lumières : Laurent Béal

> Costumes Charlotte Betaillole,

> Production Pascal Legros Organisation Une rue sombre, fin décembre… Un petit sapin clignote dans la vitrine d’une boutique de vêtements pour femmes enceintes dont le nom s’affiche en lettres de néon : « Maman ». Jeanne, une fine et ravissante femme blonde, en sort. Perchée sur de hauts talons, emmitouflée dans son manteau de fourrure, elle ferme la porte de son magasin et attend son taxi.

C’est à ce moment là que passe un jeune homme errant, en blouson de cuir et baskets blanches. L’air de rien, il l’observe puis revient sur ses pas, revient encore, et lui demande : « C’est combien? ». De retour chez elle, Jeanne raconte à Bernard, époux amoureux et fatigué, sa drôle de rencontre avec ce « type » qui « pourrait devenir notre enfant », celui qu’elle a perdu voilà 25 ans. Ensemble, ils décident de retourner dans la rue de la boutique pour l’attendre…

BILLETTERIE :

> Sur internet : https://www.vostickets.eu/billet?id=AGDE_SAISON_CULTURELLE

> Direction des Affaires Culturelles -Maison du Coeur de Ville d’Agde-Rue Louis Bages, du lundi au vendredi de 9h à 12h #SAISONCULTURELLE

#TEMPSFORT Comédie, un insolite conte de Noël sur fond d’amour maternel.

> De Samuel Benchetrit,

> Avec Vanessa Paradis, Samuel Benchetrit, Gabor Rassov, Simon Thomas #SAISONCULTURELLE

#TEMPSFORT +33 4 67 94 65 80 Agde

