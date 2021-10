Théâtre : “Maléfice qui mal y pense” – Vendredi 12 novembre Espace Canal des 2 Mers, 12 novembre 2021, Lespinasse.

### Soutien à la culture : “Artistes en scène” **Nous sommes en pleine Renaissance, période durant laquelle les femmes font l’objet d’une méfiance misogyne. Parmi elles, les sorcières sont chassées dans toute l’Europe. Des bûchers s’allument, alimentés par la superstition, un carburant fulgurant que ne manquent pas d’entretenir de pointilleux inquisiteurs.** **Dans cette comédie savante et populaire, les deux protagonistes (le chasseur et la sorcière) nous entraînent dans un véritable procès en sorcellerie.** **Comme dans Sacrés Cathares, précédente pièce de l’auteur toulousain Michel Mathe, l’humour et les anachronismes servent à illustrer le plus grand féminicide jamais perpétré.** _Le parcours auquel le public est convié le transporte successivement dans l’univers mental d’un « chasseur de sorcière » professionnel de la Renaissance, dans la situation d’une femme isolée de la même époque puis dans une confrontation de ces deux mondes. Ce parcours est rythmé par la déambulation du public qui retrouve les personnages dans différents emplacements correspondant au découpage de la pièce. Le temps de la représentation dépendra de la distance à parcourir entre chaque scène. Une version dans un cadre unique pourra être proposée en secours si la météo ne permet pas de jouer en extérieur._ Une pièce de : Michel Mathe | Mise en scène : Fabrice Guérin Compagnie : Corporation des Crieurs de Corps et Vins Le projet artistique de la CCCV (Corporation des Crieurs de Corps et Vins) repose sur l’adaptation à la scène des pièces de Michel Mathe, romancier, dramaturge et essayiste toulousain. Interprété par : Julie Safon et Jean-Luc Daltrozzo **Public : A partir de 11 ans** **Spectacle gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles**

Espace Canal des 2 Mers Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse Haute-Garonne



