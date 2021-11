[Théâtre] Mais n’te promène donc pas toute nue ! Offranville, 14 décembre 2021, Offranville.

[Théâtre] Mais n’te promène donc pas toute nue ! Espace Maupassant /Rue Loucheur Offranville

2021-12-14 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-14 Espace Maupassant /Rue Loucheur

Offranville Seine-Maritime

Julien Ventroux, député ambitieux et carriériste, embrasse l’espoir de devenir un jour Président de la République. Mais Clarisse, sa femme, semble ignorer les codes et convenances de la sphère politique. Elle se promène en tenue légère devant son fils, les domestiques, les opposants de son époux et compromet la carrière de ce dernier. Entre le politicien fourbe Hochepaix, le journaliste de presse à scandale Dejeval et le domestique insolent Victor, le quotidien de Ventroux va très vite se compliquer.

La Compagnie des Passeurs revisite ce grand classique dans un spectacle ébouriffant, où la mécanique implacable de Feydeau s’accorde à merveille avec le jeu exacerbé de la farce italienne.

Le tout est mené à un rythme d’enfer par une troupe de comédiens époustouflants !

Julien Ventroux, député ambitieux et carriériste, embrasse l’espoir de devenir un jour Président de la République. Mais Clarisse, sa femme, semble ignorer les codes et convenances de la sphère politique. Elle se promène en tenue légère devant son…

lespetitscailloux05@gmail.com +33 6 38 30 50 46

Julien Ventroux, député ambitieux et carriériste, embrasse l’espoir de devenir un jour Président de la République. Mais Clarisse, sa femme, semble ignorer les codes et convenances de la sphère politique. Elle se promène en tenue légère devant son fils, les domestiques, les opposants de son époux et compromet la carrière de ce dernier. Entre le politicien fourbe Hochepaix, le journaliste de presse à scandale Dejeval et le domestique insolent Victor, le quotidien de Ventroux va très vite se compliquer.

La Compagnie des Passeurs revisite ce grand classique dans un spectacle ébouriffant, où la mécanique implacable de Feydeau s’accorde à merveille avec le jeu exacerbé de la farce italienne.

Le tout est mené à un rythme d’enfer par une troupe de comédiens époustouflants !

Espace Maupassant /Rue Loucheur Offranville

dernière mise à jour : 2021-11-02 par