[Théâtre & Magie] Cancre-là Dieppe, 30 avril 2022, Dieppe.

[Théâtre & Magie] Cancre-là Le Drakkar /Neuville-lès-Dieppe Dieppe

2022-04-30 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-30 11:45:00 11:45:00 Le Drakkar /Neuville-lès-Dieppe

Dieppe Seine-Maritime Dieppe

À l’école du mentaliste Scorpène, la magie rime avec grain de folie.

Scorpène était hier un cancre notoire. Aujourd’hui, de la malice plein son vieux cartable, le magicien revient sur les bancs de l’école avec un spectacle décalé et loufoque. Une sorte de revanche qui se transforme en performance renversante et complètement hors norme. Motivé par l’envie de faire peur, de faire rire, de faire rêver… et de faire de tous les enfants les premiers de la classe. Sur scène, quelques objets suspendus réservent des surprises : une copie double déchirée, un lance-pierre, un Rubik’s cube, une photo de classe, une tablette numérique volatile… Grâce à ses talents de magicien, Scorpène réinvente l’école en laissant libre cours à sa fantaisie : les réponses aux problèmes les plus complexes s’écrivent toutes seules, les objets n’obéissent plus à la gravité, les sous-doués deviennent premiers de la classe en un claquement de doigts… Ouvrant un à un les tiroirs de la mémoire, Scorpène replonge, avec un regard tendre et espiègle, dans les joies et les peines de l’enfance. On y rencontre l’amitié, l’ennui, l’espoir, l’amour des livres… et on grandit avec les émotions d’un enfant qui cherche sa place dans le monde. Un spectacle jeune public incroyablement déroutant.

« Le magicien mentaliste Scorpène propose avec son spectacle Cancre-là de retourner sur les bancs de l’école, où le merveilleux dicte désormais ses règles. » Paris-Normandie

Dès 7 ans

Conception Scorpène

Réservation conseillée

À l’école du mentaliste Scorpène, la magie rime avec grain de folie.

Scorpène était hier un cancre notoire. Aujourd’hui, de la malice plein son vieux cartable, le magicien revient sur les bancs de l’école avec un spectacle décalé et loufoque. Une…

billetterie@dsn.asso.fr +33 2 35 82 04 43 http://www.dsn.asso.fr/

À l’école du mentaliste Scorpène, la magie rime avec grain de folie.

Scorpène était hier un cancre notoire. Aujourd’hui, de la malice plein son vieux cartable, le magicien revient sur les bancs de l’école avec un spectacle décalé et loufoque. Une sorte de revanche qui se transforme en performance renversante et complètement hors norme. Motivé par l’envie de faire peur, de faire rire, de faire rêver… et de faire de tous les enfants les premiers de la classe. Sur scène, quelques objets suspendus réservent des surprises : une copie double déchirée, un lance-pierre, un Rubik’s cube, une photo de classe, une tablette numérique volatile… Grâce à ses talents de magicien, Scorpène réinvente l’école en laissant libre cours à sa fantaisie : les réponses aux problèmes les plus complexes s’écrivent toutes seules, les objets n’obéissent plus à la gravité, les sous-doués deviennent premiers de la classe en un claquement de doigts… Ouvrant un à un les tiroirs de la mémoire, Scorpène replonge, avec un regard tendre et espiègle, dans les joies et les peines de l’enfance. On y rencontre l’amitié, l’ennui, l’espoir, l’amour des livres… et on grandit avec les émotions d’un enfant qui cherche sa place dans le monde. Un spectacle jeune public incroyablement déroutant.

« Le magicien mentaliste Scorpène propose avec son spectacle Cancre-là de retourner sur les bancs de l’école, où le merveilleux dicte désormais ses règles. » Paris-Normandie

Dès 7 ans

Conception Scorpène

Réservation conseillée

Le Drakkar /Neuville-lès-Dieppe Dieppe

dernière mise à jour : 2021-12-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie