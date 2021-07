Théâtre – Maestro Parc du Petit-Bois, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Batz sur mer.

Théâtre – Maestro

Parc du Petit-Bois, le mercredi 21 juillet à 21:00

Saturnio, Luzia, Zac, Patte-Folle et Tartamundo sont des enfants de la rue. Ces « Gavroches d’Amérique latine » sont cireurs de chaussures, vendeurs de journaux, laveurs de voitures, nettoyeurs de tombes, chiffonniers… Ils vivent en bandes ennemies. Ils se craignent. Comment imaginer que ces enfants abîmés, craintifs, individualistes ou violents puissent travailler ensemble à une cause commune ? C’est pourtant le défi que va tenter de relever le vieux chef d’orchestre Roméro Villandes. Il emporte bientôt ces gamins dans la folie de la musique classique pour devenir violonistes et trompettistes en herbe ! Inspiré d’une histoire vraie, « Maestro » nous plonge dans un récit plein d’espoir, de rire et de clefs de sol… D’après « Maestro » de Xavier-Laurent Petit – Édition L’École des Loisirs. Mise en scène et adaptation : Camille de La Guillonnière, assisté de Mathieu Ricard, avec : Julien Bouanich, Frédéric Lapinsonnière, Adrien Noblet, Alice Raingeard et Jessica Vedel. Billetterie au choix : 3, 6 ou 10 € ouverte sur place 1h avant le spectacle, règlement en chèques ou espèces uniquement.

Parc du Petit-Bois Rue de la plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique



