THEATRE – MADEMOISELLE MOLIERE Béziers, 20 avril 2022, Béziers.

THEATRE – MADEMOISELLE MOLIERE Béziers

2022-04-20 20:00:00 – 2022-04-20

Béziers Hérault

EUR 10 25 L’union entre Jean-Baptiste Poquelin et Madeleine Béjart a duré près de 20 ans grâce à leur passion commune: le théâtre!

Poquelin devient Molière en 1661 avec le succès des “Précieuses Ridicules”, et il décide la même année d’épouser la fille de Madeleine, Armande, vingt ans plus jeune. Mariage d’amour ou d’intérêt? Au XVIIème siècle, l’événement est considérable et la moquerie scelle son avenir…

Gérard Savoisien revient sur ce couple mythique qui a marqué à jamais la mémoire du théâtre.

À partir de 12 ans – Réservation conseillée.

+33 4 67 36 82 82

