Théâtre : Mademoiselle Molière, 26 novembre 2022, .

Théâtre : Mademoiselle Molière



2022-11-26 20:50:00 20:50:00 – 2022-11-26

Aimer la mère ou épouser la fille…

La déchirante et inéluctable rupture entre Jean-Baptiste Poquelin et Madeleine Béjart. La liaison de Jean-Baptiste Poquelin et Madeleine Béjart a duré près de vingt ans. Soudé par le théâtre mais aussi par une tendresse réciproque, ce couple a traversé tous les aléas du temps et de la scène.

Lorsqu’en 1661, Molière décide en pleine ascension d’épouser la fille de sa compagne, la pauvre Madeleine en tombe des nues. Déconcertée et trahie par son propre sang, elle tente de rester digne, mais la plaie est profonde… Faut-il aimer la mère ou épouser la fille ? La pièce nous immisce dans l’intimité de ce couple légendaire à travers leur passion, le Théâtre. C’est un bijou d’écriture interprété par deux comédiens sublimes qui nous entraînent dans cette douloureuse fin inévitable…

Samedi 26 novembre à 20h, Au Petit Théâtre – Tout public, à partir de 11 ans.

Durée : 1h30

Tarif : 15€

Aimer la mère ou épouser la fille…

La déchirante et inéluctable rupture entre Jean-Baptiste Poquelin et Madeleine Béjart. La liaison de Jean-Baptiste Poquelin et Madeleine Béjart a duré près de vingt ans. Soudé par le théâtre mais aussi par une…

dernière mise à jour : 2022-10-04 par