GAINSBOURG FOR KIDS THEATRE MAC NAB Vierzon, samedi 20 avril 2024.

Gainsbourg for kids – Samedi 20 avril 2024 à 19h [Concert]Serge Gainsbourg avait aussi sa part d’enfance. Il avait le goût des mots qui sonnent et des « Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz ! » qui explosent dans les bulles des Comic-strips. De quoi donner envie à Ben Ricour, François Guernier et Cheveu, déjà réunis en 2014 pour un hommage à Joe Dassin, de fouiller dans son répertoire monumental.Dans un décor où l’on retrouve la grille du 5 bis rue de Verneuil, résidence parisienne de l’artiste, les musiciens-chanteurs nous livrent une sélection de pépites connues et inconnues. Entre « Le Poinçonneur des Lilas », « L’ami Caouette », le spectacle décline 18 titres où se dessine le portrait de ce génie de la chanson, plus touchant que jamais.On y découvre une autre facette du Gainsbarre bien connu des adultes : celle d’un génie à l’âme d’enfant qui s’amuse autant avec les mots qu’avec les mélodies.A partir de 6 ans

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 19:00

THEATRE MAC NAB 37 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 18100 Vierzon 18