FIN FAIM THEATRE MAC NAB Vierzon, mercredi 10 avril 2024.

[Cabaret pour enfant qui parle d’ogres, d’ogresses et d’ambivalence]C’est dans des temps bizarres, abîmés, et Prudence, une personne de sept ans qui vivait à Charmont-sous-Barbuise, a tenu son journal. Le carnet de Prudence, hanté par des monstres dévoreurs d’enfants, c’est une collection d’histoires, d’énigmes et de cauchemars – un genre de cabaret, joyeux et effrayant.On y croise des loups, des ogres et des ogresses, un fusil, le chien Wagner, des plantes vertes, la police, le téléphone, des dessins oubliés et même un French Cancan.C’est fait pour rire, pleurer, réfléchir, avoir peur et trouver du courage (dans cet ordre ou dans un autre) et, au fond, ça se demande : est-ce que tout ça peut bien finir ?Texte et mise en scène : Théophile DubusAvec Quentin Bardou, Daniel Larrieu, Olga Mouak et Mathilde PanisCréation sonore et musicale : Antoine LayèreLumières : Clémentine PradierScénographie : Guillemine Burin des RoziersCostumes : Marion MontelAttachée de production : Kelly Angevine

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-04-10 à 18:30

THEATRE MAC NAB 37 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 18100 Vierzon 18