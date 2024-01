ADIOS A FREDERICO THEATRE MAC NAB Vierzon, vendredi 22 mars 2024.

Après neuf créations théâtrales consacrées à l’œuvre de Federico Garcia Lorca d’une richesse et d’une force infinies, José Manuel Cano Lopez compose un dernier parcours théâtral dans les multiples matériaux littéraires, musicaux et plastiques de son compagnon de route de Granada.Une soirée pour essayer d’oublier la dernière nuit de Federico sous les étoiles tremblantes des collines arides de Viznar en ce 19 août 1936.Ses personnages, ses paysages, ses rêves et ses peurs rôdent parmi les oliviers et les chênes lièges et sur le plateau du Plessis : Bernarda Alba, le Metteur en scène,Yerma, le Poète à New York, la Comédienne, Don Perlimplin, Marcolfe, Bélise,Antonito el Camborio, Buster keaton… Textes : Federico Garcia LorcaConception et mise en scène : José Manuel Cano LopezCostumes et scénographie : Camille LebègueMusique, création sonore : Clément Cano Lopez, Rubin SteinerLumière : Clément Cano LopezRégie générale : Victor AlloncleChorégraphie : Léa CarlosemaDistribution : Reine Bernard, José Manuel Cano Lopez, Françoise Cano Lopez,Léa Carlosema, Jean-Pierre Guitton, Jean-Louis Maitre, Alain Papillon, MatildeThomasProduction : Compagnie Diotima avec l’aide du Plessis, commun culturel ethumaniste et de la Retirada

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE MAC NAB 37 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 18100 Vierzon 18