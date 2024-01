CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET THEATRE MAC NAB Vierzon, vendredi 15 mars 2024.

Les sœurs Berthollet – Vendredi 15 mars 2024 à 20h30 Accompagnées de leurs musiciens acolytes, le concert de cette tournée est un feu d’artifice.Camille et Julie Berthollet sont de retour avec un nouvel album à l’automne 2023 et une tournée avec un retour aux racines et à l’essence de leur vie, avec un programme composé des plus grands titres de leur répertoire de coeur: la musique classique. Des versions personnelles, inédites de Mozart, Chopin, à Tchaikovsky, Bach en passant par une touche personnelle — les sœurs Berthollet vous emmènent dans leur univers avec des arrangements sous la flamme de leurs archets. Le duo virtuose offre ici une version intimiste des plus belles mélodies du Lac des Cygne, Carmen, Hallelujah en passant par le thème de Gladiator…De la complicité: depuis les débuts du duo c’est ce qui alimente et ce qui nourrit la musique de Julie et Camille Berthollet. Les deux sœurs se complètent à la perfection. Julie et Camille ont multiplié les collaborations (Shaka Ponk, Thomas Dutronc, Madame Monsieur, Grand Corps Malade…) et accumulé les projets de renom.Après plus de 300 000 albums vendus et 300 concerts, Camille et Julie Berthollet se sont imposées comme meilleures ventes de musique classique.

Tarif : 34.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

THEATRE MAC NAB 37 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 18100 Vierzon 18