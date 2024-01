CELTIC LEGENDS THEATRE MAC NAB Vierzon, 12 mars 2024, Vierzon.

Celtic Legends vous apporte 100% de danse traditionnelle irlandaise, de musique et de chanson. Les héros méconnus de Celtic Legends sont William Blot et son équipe technique qui améliorent et rendent possible les aspects purement sonores et visuels du spectacle et la capacité des productions à adapter trop de circonstances.

Tarif : 34.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-03-12 à 20:30

THEATRE MAC NAB 37 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 18100 Vierzon 18