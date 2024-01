LE MONTESPAN THEATRE MAC NAB Vierzon, 20 février 2024, Vierzon.

Le Montespan – Mardi 20 février à 20h30 [Théâtre où Être cocu devrait être la chance de votre vie]En 1663, Louis-Henri de Pardaillan, marquis deMontespan, et la charmante Françoise deRochechouart tombent fous d’amour et se marient.Les dettes s’accumulent et le Marquis doitabsolument s’attirer les bonnes grâces du Roi-Soleil.Louis-Henri part donc en guerre pour Louis XIV, etse réjouit durant son absence que Françoise soitintroduite à la cour auprès de la Reine. Mais c’estsans compter sur les appétits du roi pour sa tendreépouse. La nouvelle favorite ! Prêt à tout pourrécupérer celle « qu’on n’aime qu’une fois dans unevie », il déclare une guerre sans relâche contre lemonarque, refusant toutes faveurs attachées à sacondition de cocu royal, et allant même jusqu’àorner son carrosse de cornes gigantesques…Molières 2022 – Molière de la Révélation féminine (Salomé Villiers)Co-producteurs Théâtre du Gymnase-Marie Bell, Atelier Théâtre Actuel, Théâtre de la Huchette, Louis d’Or Production et ZD Productions

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-20 à 20:30

THEATRE MAC NAB 37 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 18100 Vierzon 18