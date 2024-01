MICHEL JONASZ & JEAN-YVES D’ANGELO THEATRE MAC NAB Vierzon, 16 février 2024, Vierzon.

Après le succès de plus de 300 concerts en piano/voix , le chanteur et son génial pianiste ont décidé de reprendre la route avec un nouveau tour de chant. Au programme : des extraits de l’album La Méouge, le Rhône, la Durance réalisé ensemble il y a quelques mois, mais aussi des pépites rarement jouées piochées dans le foisonnant catalogue de Michel Jonasz et, bien évidemment, les chansons incontournables qu’on écoute avec toujours autant de bonheur.

Tarif : 38.50 – 38.50 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:30

THEATRE MAC NAB 37 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 18100 Vierzon 18