LE MANTEAU DE JANIS THEATRE MAC NAB Vierzon, 9 février 2024, Vierzon.

Le manteau de Janis – Vendredi 9 février à 20h30 [Théâtre]Avec Alysson Paradis et Philippe Lelièvre.Suite à un accident récent, Joseph se retrouve en fauteuil roulant.Par une petite annonce, il recrute Mila, une jeune femme singulière etimpertinente à qui il donne une mission mystérieuse et délicate.Au l de la pièce, nous découvrirons les secrets qui relient ce duoimprobable, que tout semble en apparence opposer…Huis clos entre intrigue, rire et émotion, jusqu’au dernier moment« Le Manteau de Janis » ne cessera de vous surprendre !…………………………………………………………………………………Pièce de: Alain TEULIÉMise en scène: Philippe LELIÈVRE et Delphine PIARDDécors: Capucine GROU-RADENEZ Costumes: Claire DJEMAH Lumières: Philippe SAZERAT

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30

THEATRE MAC NAB 37 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 18100 Vierzon 18