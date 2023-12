ORCHESTRE D’HARMONIE DE VIERZON THEATRE MAC NAB Vierzon, 27 janvier 2024, Vierzon.

L’ Orchestre d’Harmonie de la ville de Vierzon est impatient de vous présenter son nouveau concert autour de la clarinette.Instrument pilier de l’orchestre à vent puisqu’il remplace les violons de l’orchestre symphonique, il est aussi un instrument intime en musique de chambre ou brillant dans de grands concertos.Au cours de ce concert, vous aurez l’occasion de redécouvrir la clarinette la plus connue, mais aussi l’instrument plus grave qu’est la clarinette-basse.Cet instrument à la sonorité très douce, excelle en classique, mais aussi en jazz ou dans la musique humoristique.Pour illustrer de la meilleure manière cet instrument, deux musiciens de la région centre, Virginie Lochon, professeure au conservatoire de Vierzon et Vincent Riès, musicien passionné et complet puisqu’il mène de front une carrière de concertiste, chambriste, chef d’orchestre et musicien d’orchestre en tant que clarinette- basse solo de l’Orchestre de l’Armée de l’Air, l’un des 2 plus grands orchestres à vent français

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30

THEATRE MAC NAB 37 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 18100 Vierzon 18