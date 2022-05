Théâtre – Ma ville, mon amour Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Théâtre – Ma ville, mon amour Die, 21 mai 2022, Die. Théâtre – Ma ville, mon amour Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die

2022-05-21 – 2022-05-21 Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas

Die Drôme Un théâtre musical par Trajet Spectacle. Ce cabaret des villes mené par Jacques Gomez et Pascal Hild confronte témoignages personnels et paroles des poètes. sur inscription – public adulte. mddv-die@ladrome.fr +33 4 75 22 22 32 https://mediatheque.ladrome.fr/die/ Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Ville Die lieuville Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Departement Drôme

Die Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/

Théâtre – Ma ville, mon amour Die 2022-05-21 was last modified: by Théâtre – Ma ville, mon amour Die Die 21 mai 2022 Die Drôme

Die Drôme