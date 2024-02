Théâtre ‘Ma ville à l’heure nazie’ Schirmeck, dimanche 21 avril 2024.

Vendredi 14 juin1940, à la veille de l’entrée des troupes allemandes en Alsace, Marie-Joseph Bopp ne trouve pas le sommeil et sent l’ orage arriver. Seul dans sa chambre, il se fixe alors l’objectif de rétablir la vérité historique en commençant la rédaction d’un journal de guerre.

Pendant plus de cinq années, Marie-Joseph Bopp, professeur au lycée Bartholdi de Colmar, note dans son journal tout ce qui lui parvient, de près ou de loin, les informations de première main comme les rumeurs les plus farfelues, les faits comme les représentations, l’essentiel comme le futile, livrant ainsi un précieux témoignage sur l’état et l’évolution de l’opinion publique colmarienne au cours de la guerre.

Plus de 80 ans après les faits, Nicolas Schreiner reprend fidèlement le texte de Marie-Joseph Bopp pour en livrer une adaptation théâtrale accessible à tous en dépeignant une Alsace à la fois victime, complice malgré elle et rebelle.

Marie-Joseph Bopp est né à Sélestat le 2 janvier 1893. Après des études en philologie à l’université de Strasbourg, il fut nommé en 1916 professeur auxiliaire au Gymnasium de Colmar (futur lycée Bartholdi) où il enseigna jusqu’à sa retraite en 1960, le latin, le grec, le français puis l’allemand après la Deuxième Guerre mondiale.

Son journal, conformément à sa demande, ne paraîtra qu’en 2004 aux éditions La Nuée Bleue . EUR.

