Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées Tout public dès 10 ans.

Durée : 1h15 environ. Après une parcours initiatique digne d’un héros de conte (castagne en banlieue parisienne et apprentissage du théâtre), Ladji Diallo découvre les Pyrénées. C’est le coup de foudre ! Il s’installe dans une petite vallée et depuis, ne cesse de s’émerveiller devant ses voisins, les fées, l’ours, les vaches, les ânes, le blaireau …

champdexpression@gmail.com +33 6 13 81 73 58

