Théâtre « Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour »

2022-12-19 20:00:00 – 2022-12-01 Yannick Jaulin aime les mots. Il raconte joyeusement son amour des langues en duo avec Alain Larribet, musicien du monde et béarnais. Il parle de son héritage sensible et de ses lubies dans ce concert parlé : la honte des patois, la résistance à l’uniformisation, la jouissance d’utiliser une langue non normalisée, et la perte de la transmission… Une interférence musicale en émoi, un joyeux baroud d’honneur des minoritaires. Un spectacle comme un jardin, vivifiant et curatif et un Jaulin qui bataille avec les “maux” de sa langue. Une jouissance langagière partagée.

De et avec : Yannick JAULIN – Accompagnement musical : Alain LARRIBET Tout public

Durée : 1h10

