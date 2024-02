THEATRE MA FEMME EST TOMBEE SUR LA TETE Salle Saint-Martin Monthureux-le-Sec, vendredi 1 mars 2024.

Après une chute dans l’escalier, lorsque Estelle revient de l’hôpital, son entourage constate qu’en plus d’être amnésique au point de ne plus reconnaitre son mari, ni sa soeur et son beau-frère, elle est atteinte de bizarreries qui la poussent à faire n’importe quoi, y compris dans le quartier en s’en prenant particulièrement à Mme Chombier, une voisine acariâtre. Débarquent alors de vieilles connaissances qui souhaitent elles aussi s’associer à la famille afin d’aider Estelle à retrouver la mémoire; mais qui sont ces vieux amis et sont-ils aussi bienveillants qu’ils le prétendent ?

Une pièce de Yvon Tuburet jouée par la compagnie « Les AJT » de Monthureux-le-Sec

Places numérotéesTout public

3 EUR.

Début : 2024-03-01 20:30:00

fin : 2024-03-01

Salle Saint-Martin 481 route de Thuillières

Monthureux-le-Sec 88800 Vosges Grand Est

