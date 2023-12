MANU PAYET THEATRE LUXEMBOURG Meaux Catégorie d’Évènement: Meaux MANU PAYET THEATRE LUXEMBOURG Meaux, 26 janvier 2024, Meaux. Trois ans après son dernier spectacle, Emmanuel, Manu Payet revient, papa et boomer, sans tabac et sans gluten vous raconter sa suite, Emmanuel 2.

Tarif : 36.30 – 42.90 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30 Réservez votre billet ici THEATRE LUXEMBOURG 4 RUE CORNILLON 77100 Meaux Détails Catégorie d’Évènement: Meaux Autres Code postal 77100 Lieu THEATRE LUXEMBOURG Adresse 4 RUE CORNILLON Ville Meaux Departement 77 Lieu Ville THEATRE LUXEMBOURG Meaux Latitude 48.95412 Longitude 2.879271 latitude longitude 48.95412;2.879271

THEATRE LUXEMBOURG Meaux 77 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meaux/