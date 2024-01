Un Chat Botté – Le chat qui savait parler et penser Théâtre Luxembourg de Meaux Meaux, 15 janvier 2024, Meaux.

Un Chat Botté – Le chat qui savait parler et penser Hana San Studio – Marie Piemontese et Florent Trochel Lundi 15 janvier, 13h00 Théâtre Luxembourg de Meaux Entrée libre sur réservation

Début : 2024-01-15T13:00:00+01:00 – 2024-01-15T14:00:00+01:00

Fin : 2024-01-15T13:00:00+01:00 – 2024-01-15T14:00:00+01:00

Un Chat Botté

Le Chat qui savait penser et parler

Comment s’en sortir dans la vie quand on est pauvre et qu’on hérite d’un chat ? La question du conte traverse les époques sous différentes versions. Nous reprenons cette trame originelle avec humour : pour s’en sortir quand on n’a rien, il faut surtout avoir du courage et se débrouiller avec malice, esprit et sensibilité. Ici, musique et texte s’entremêlent pour raconter l’histoire. On glisse de l’adresse publique aux dialogues, et vice-versa. Descendant un tapis rouge, c’est le chat qui prend d’abord la parole. Des images se créent. Le rouge des éléments scéniques crée un lien d’associations expressives. Une actrice, un acteur et un violoniste jouent à être un chat, son maître, une princesse, un ogre, des travailleurs et travailleuses des champs, une rivière ou encore un grillon… La musique vibrante d’Eric Slabiak ouvre un monde. Par la puissance des interprètes et un parti pris visuel net, s’esquisse un jeu d’évocations à vue, simple, ludique et poétique.

Avec Anne Rotger, François Deblock, et Eric Slabiak (violon amplifié)

Musique Eric Slabiak

Texte et mise en scène Marie Piemontese et Florent Trochel – Hana San Studio

Plateau Professionnel Collectif Scènes 77 / Information-Réservation

Théâtre Luxembourg de Meaux 4 Rue Cornillon 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France

©HanaSanStudio