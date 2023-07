B2K BATKAREKULTUREL Théâtre Luc Donat Le Tampon, 8 août 2023, Le Tampon.

B2K BATKAREKULTUREL 8 août – 17 septembre Théâtre Luc Donat Gratuité, avec et sans inscription selon les ateliers

B2K BatKaréKulturel est un projet événementiel pluridisciplinaire déployé par un ensemble d’acteurs du territoire à destination des familles tamponnaises. Entre le 08 août et le 17 septembre, chacun pourra participer à des activités culturelles et sportives. Il s’agit d’un dispositif gratuit et ouvert à tous.

Théâtre Luc Donat Rue Victor Hugo – 97430 LE TAMPON Le Tampon 97430 La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-08T07:00:00+02:00 – 2023-08-08T15:00:00+02:00

2023-09-17T07:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

théâtre luc donat©