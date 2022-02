Théâtre “Love Love” Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Théâtre “Love Love” Romans-sur-Isère, 18 mars 2022, Romans-sur-Isère. Théâtre “Love Love” Maison de Quartier Saint-Nicolas 14 Place du Chapitre Romans-sur-Isère

2022-03-18 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-18 21:30:00 21:30:00 Maison de Quartier Saint-Nicolas 14 Place du Chapitre

Romans-sur-Isère Drôme Témoignages de femmes sur l’amour et le désir, lectures et mises en scènes. +33 4 75 72 47 70 http://www.maisonsdequartier.fr/ Maison de Quartier Saint-Nicolas 14 Place du Chapitre Romans-sur-Isère

