Théâtre « L’Ours et la demande en mariage » d’Anton Tchekhov.

Compagnie Bogolem.

L’OURS :

Une comédie excessive, dans laquelle on découvre une veuve endeuillée, un serviteur dépassé et un homme endetté, dont la rencontre promet un cocktail explosif !

LA DEMANDE EN MARIAGE :

Dans cette comédie, la fameuse demande en mariage ne va pas du tout se passer comme prévu et laissera jaillir des personnages haut en couleurs : Un trio improbable dans une mise en scène déjantée !

– Tout public (dès 6 ans). EUR.

Salle des fêtes

Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17



