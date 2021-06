Le Havre Le Havre 76600, Le Havre Théâtre : « Louise, elle est folle » Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: 76600

Le Havre

Théâtre : « Louise, elle est folle » Le Havre, 12 juin 2021-12 juin 2021, Le Havre. Théâtre : « Louise, elle est folle » 2021-06-12 – 2021-06-12 La Maison Kifai 56 rue Bougainville

Le Havre 76600 « Louise, elle est folle », d’après l’œuvre de Leslie Kaplan, interprétée par Cécile Bouillot & Stéphanie Rongeot. « Deux femmes assises parlent de la société de consommation. Elle explorent les mots, les répétitions, le rythme. De leurs échanges naît le mouvement.

Souvent dépassées par ce qu’elles disent, leur garde-fou c’est Louise. Louise, comme un bouc-émissaire. Louise comme catalyseur des problèmes. » Une pièce qui interroge la relation des humains à travers les mots.

Un texte audacieux, une écriture cinématographique. Leslie Kaplan suggère des cadrages resserrés sur les comédiennes permettant un jeu qui peut se développer partout. Très vite les comédiennes ont eu la certitude que deux chaises suffiraient pour raconter cette histoire. Ainsi le dérapage du badinage à la folie en est d’autant plus saisissant. Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=ltjCP8kzz-A Samedi 12 juin à 15h et à 17h

Tarif unique : 10€

