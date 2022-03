Théâtre – Louis XVI.fr Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Théâtre – Louis XVI.fr Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère

2022-04-14 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-14 21:30:00 21:30:00

Châteauneuf-sur-Isère Drôme Châteauneuf-sur-Isère EUR 20 45 Quatorze juillet 1789, au palais de Versailles. Et pour débuter la journée un cocktail explosif.

Une reine féministe qui veut divorcer, une servante érudite, un conseiller lèche bottes et veule, une égérie des sans culottes marseillaise et fantasque… contact@palaisdescongressudrhonealpes.com +33 4 75 71 97 10 http://www.palaisdescongressudrhonealpes.com/

