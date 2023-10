Cet évènement est passé Visite libre du château-musée Théâtre Louis-Philippe Eu Catégories d’Évènement: EU

Seine-Maritime Visite libre du château-musée Théâtre Louis-Philippe Eu, 16 septembre 2023, Eu. Visite libre du château-musée 16 et 17 septembre Théâtre Louis-Philippe Dernière admission 30 min avant fermeture. Viste libre Théâtre Louis-Philippe Place Isabelle d’Orléans, 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 02 35 50 20 97 https://ville-eu.fr Accès handicap moteur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Château Musée Louis-Philippe Détails Catégories d’Évènement: EU, Seine-Maritime Autres Lieu Théâtre Louis-Philippe Adresse Place Isabelle d'Orléans, 76260 Eu Ville Eu Departement Seine-Maritime Age max 99 Lieu Ville Théâtre Louis-Philippe Eu latitude longitude 50.048514;1.418116

Théâtre Louis-Philippe Eu Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eu/