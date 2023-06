GiedRé • Dimanche 01 Octobre 2023 • Théâtre Louis Pasteur, Lille Théâtre Louis Pasteur Lille, 1 octobre 2023, Lille.

Dimanche 1 octobre, 20h00 Théâtre Louis Pasteur

GiedRé « Les Chansons de la Radio » :

Après deux saisons à composer des chansons pour les chanter sur France Inter, GiedRé s’est dit (en français dans le texte) : « oh tiens mais pourquoi je ne leur donnerais pas une deuxième vie, à ces chansons, un peu plus longue que leur 3 minutes d’existence sur les ondes ? Non parce que c’est vrai quoi, trois minutes ça ne fait pas beaucoup ». Et en effet, trois minutes, ça fait court, comme vie. Et les chansons, elles étaient tristes, d’avoir existé si peu.

Alors pour les consoler, GiedRé les emmène en tournée, pour qu’elles existent d’avantage. Et qu’elles arrêtent de se plaindre, parce qu’on n’aime pas trop les chouineurs par chez nous.

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com

1 boulevard des Cités Unies,

59000 Lille

