Théâtre gestuel-récit / Cie Fiat Lux

Après avoir enregistré les témoignages d’une cinquantaine de femmes Didier Guyon nous invite à entendre des extraits de ces entretiens qui nous plongent au cœur de l’intime féminin, librement, sans fard ni tabou.

Tandis que la bande son distille ces paroles, deux comédiennes donnent corps à ces voix en nous offrant la beauté d’un geste juste. L’authenticité des témoignages se mêle au geste artistique porté sur scène unissant ainsi l’art et la vie. Ce spectacle puise sa force dans la simplicité des gestes et des mots visant une certaine forme de pureté.

A partir de 15 ans accueil@hillion.bzh +33 2 96 32 36 55 https://mairie-hillion.fr/fr/ [Spécial Journée de la Femme]

A partir de 15 ans Espace palante 2 Rue Ollivier Provost Saint-Brieuc

