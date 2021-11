Longny les Villages Longny les Villages Longny les Villages, Orne Théatre Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Théatre Longny les Villages, 14 mai 2022, Longny les Villages. Théatre LONGNY AU PERCHE 1 Place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages

2022-05-14 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-14 LONGNY AU PERCHE 1 Place de l’Hôtel de Ville

Collectif 2222 réunit des artistes du monde entier qui créent collectivement des OTNI (Objet Théâtral Non-Identifié) à la croisée des chemins et avec plusieurs niveaux de lecture, grâce au jeu très physique des comédien.ne.s mais aussi grâce à la recherche du décalage et de la poésie. www.collectif2222.com

