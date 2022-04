Théâtre : L’Oiseau Vert Luxeuil-les-Bains, 12 mai 2022, Luxeuil-les-Bains.

Théâtre : L’Oiseau Vert Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains

2022-05-12 20:30:00 – 2022-05-12 22:00:00 Espace Molière 16 Rue des Thermes

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

9 9 EUR Renzo et Barbarina, jumeaux royaux condamnés à mort à la naissance, ont été miraculeusement recueillis par un couple de pauvres charcutiers. Ces adultes en devenir, pensant trouver dans la philosophie un modèle de vie exemplaire, sont mis à la porte pour l’économie de quelques sous. Partis ainsi à la conquête de leur identité, les voici au défi de trouver le subtil équilibre entre valeur d’être et nécessité d’avoir. Rebondissements burlesques, comique de situations, personnages hauts en couleur, L’Oiseau Vert est une fable onirique, tissée dans l’universalisme des contes populaires.

Un voyage initiatique à la recherche de soi, où lorsque l’on comprend que ce qui nous entoure n’est ni blanc ni noir, on découvre que le gris peut revêtir

mille couleurs ! Le spectacle vous avait été proposé dans la saison

2019/2020, mais a été reporté en raison de la crise sanitaire.

D’après « L’Augellino Belverde » de Carlo Gozzi.

Acteurs : Serge Ayala, Marie Coutance, Paolo Crocco, Gaëlle Konaté Valentin, Nathalie Robert, Frédéric Tessier.

Acteurs : Sylvia Bruyant, Brock, Delry Guyon, Stéphanie Labbé.

À 20h30 à l’Espace Molière.

poleculturel@luxeuil-les-bains.fr +33 3 84 40 56 20 https://www.marilu.fr/

