Théâtre : L’Oiseau qui pète Argenton-sur-Creuse, 6 novembre 2021, Argenton-sur-Creuse.

Théâtre : L’Oiseau qui pète 2021-11-06 – 2021-11-06

Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse Indre

17 EUR C’est ici, à cet endroit précis, vingt ans auparavant, qu’ils avaient aperçu la première. C’est Mathieu qui l’avait vue.

Il était revenu à la ferme en courant, excité, essoufflé.

Jean-Claude avait encore le son de sa voix dans l’oreille : « Un gros faisan papa ! Un super faisan avec un collier noir et blanc et qui fait des bonds de un mètre au-dessus des blés ! » – « Est-ce qu’il pète ? » avait

interrogé le père, et le gamin avait levé des yeux arrondis… En cinq nouvelles vives, malicieuses et tendres, Jean-Marie Sirgue narre les écorchures de quelques personnages trop naïfs, sensibles ou… cyniques. Une balade tissée de souvenirs et d’imaginaire qui s’inscrit dans l’écrin musical. Une balade pour adultes et adolescents.

Théâtre : L’Oiseau qui pète par la Cie du Théâtre de la Fronde.

