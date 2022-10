Théâtre : « L’oiseau migrateur », 25 janvier 2023, .

Théâtre : « L’oiseau migrateur »



2023-01-25 18:30:00 18:30:00 – 2023-01-25

Billetterie sur https://www.saisonculturellecahors.fr/

Dorian Rossel et la compagnie STT posent le décor épuré de leur Oiseau migrateur : deux monolithes à craie plantés au beau milieu du plateau. Le dessinateur Hervé Walbecq et l’interprète musicienne Marie-Aude Thiel entrent alors en scène en bleu de travail, ouvriers de l’histoire, pour construire avec sensibilité et délicatesse le récit dessiné d’une amitié entre un enfant et son oiseau.

Le son de la craie sur l’ardoise tisse, comme le fil de coton, le début d’une aventure en bord de mer au grand air et une virée à la campagne. Sources d’un imaginaire infini, les dessins réalisés en direct nous invitent à un voyage jusqu’aux confins de la rêverie. Entre récit et incarnation, ces deux êtres singuliers nous enveloppent et nous bercent, portés sur les ailes de la poésie.

À contre-courant de nos temps tonitruants, L’Oiseau migrateur fait le pari de la simplicité pour mieux inviter l’imaginaire à se déployer. Un spectacle tout en finesse pour s’ouvrir au monde et suspendre le temps.

« C’est une rêverie sur le fil, un moment suspendu, une petite forme à la force fragile comme l’oisillon que l’on recueille et que l’on aide à grandir » I/O Gazette

