Théâtre L’Odyssée Espace Philippe Auguste Vernon, vendredi 24 mai 2024.

Théâtre L’Odyssée Espace Philippe Auguste Vernon Eure

Après dix années de guerre à forger sa valeur dans le fer et la douleur, Ulysse veut rentrer chez lui. En quittant les rives de Troie, il espère que le retour sera aussi prompt que la guerre a été longue. Mais voilà neuf ans qu’il erre en vain sur la mer et que sa terre natale se dérobe sans cesse sous les plis de la mer.

Alors Ulysse s’inquiète et s’il avait traversé une guerre dont on ne revient pas ? Et si, malgré sa valeur, il n’avait pas de quoi payer le prix du retour ? Au fil des péripéties d’Ulysse se tisse le portrait d’un homme fait de creux et de contradictions qui, soumis aux vents contraires du destin, est prêt à tout pour sauver sa vie et retrouver les siens.

Pauline Bayle, étoile montante de la création française contemporaine, propose une Odyssée inscrite dans le temps présent. Le texte d’Homère claque, résonne, on l’entend mieux que jamais, la parole circule entre les comédiens et l’oralité renaît. Exil, migration, naufrages, retour à la terre… L’Odyssée nous rappelle que la puissance des grands textes réside dans leur intemporalité et universalité. Pauline Bayle réussit l’incroyable exploit de mettre en scène la force évocatrice du langage, il n’y a rien sur le plateau mais on voit tout. Un spectacle dont on ne sort pas indemne…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie

