Hérault Mireval THÉÂTRE | Marion Aubert – Marion Guerrero – Compagnie Tire pas la nappe | 8 ans et + Grâce à un dispositif en bi-frontal et une esthétique proche de la science-fiction, mélancolique et drôle, ce spectacle ramène le célèbre mythe d’Homère à une échelle plus humaine et intime, transcendé par la musique rock en live emportant le spectateur dans ce récit subtil et délicat à hauteur d’enfant.

Spectacle à voir en famille ! Mireval

