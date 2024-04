Théâtre Lizel Théatre de la Chapelle Oloron-Sainte-Marie, samedi 20 avril 2024.

La Compagnie Laluberlu présente « Lizel » écrit et joué par Marion Lo Monaco, mis en scène par Macha Léon et d’après la vie d’Élise Bouthors.

Lizel a 6 ans en 1934. Elle est en Allemagne avec sa famille qui aime le chant. A 9 ans, en 1937, Lizel est en France, réfugiée avec ses parents, ils aiment toujours chanter en allemand.

En 1939, Lizel dissocie les nazis des allemands. A 11 ans, ils chantent en français. En 1943, c’est l’année où ils ont arrêté de chanter, en français comme en allemand.

« Lizel » est l’histoire vraie d’une petite fille devenue femme au milieu des décombres de l’Histoire. Un « seule en scène », entre théâtre et récit de vie, témoignage vivant de résilience, de gaieté et d’humanisme.

Durée 1h15. Dès 12 ans.

Spectacle caritatif. 15 15 EUR.

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20 22:00:00

Théatre de la Chapelle 14 Rue Adoue

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine compagnielaluberlu@gmail.com

