Théâtre Lit-et-Mixe Catégories d’Évènement: Landes

Lit-et-Mixe

Théâtre, 30 juin 2023, Lit-et-Mixe . Théâtre Salle culturelle Lit-et-Mixe Landes

2023-06-30 21:00:00 – 2023-06-30 23:00:00 Lit-et-Mixe

Landes Entrée 8 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Informations et réservations au 06 70 35 32 58.

Restauration sur place. Entrée 8 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Informations et réservations au 06 70 35 32 58.

Restauration sur place. +33 6 70 35 32 58 Lit en Scène CLNT

Lit-et-Mixe

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Lit-et-Mixe Autres Lieu Lit-et-Mixe Adresse Salle culturelle Lit-et-Mixe Landes Ville Lit-et-Mixe lieuville Lit-et-Mixe Departement Landes

Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lit-et-mixe/

Théâtre 2023-06-30 was last modified: by Théâtre Lit-et-Mixe 30 juin 2023 Landes Lit-et-Mixe Salle culturelle Lit-et-Mixe Landes

Lit-et-Mixe Landes