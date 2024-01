COURGETTE Théâtre Lisieux Normandie Lisieux, 26 mars 2024, Lisieux.

COURGETTE Mardi 26 mars 2024, 20h30 Théâtre Lisieux Normandie Plein : 20 € // Groupe : 15 € // Réduit : 10 € // Jeunes : 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T20:30:00+01:00 – 2024-03-26T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-26T20:30:00+01:00 – 2024-03-26T22:30:00+01:00

À la suite d’un accident familial, Icare, alias Courgette, se retrouve dans un « foyer pour enfants écorchés » où il rencontre Simon, Ahmed, et la mystérieuse Camille. Là où le jeu et la poésie deviennent une nécessité, ils vont apprendre à se construire, à « s’élever » et à « recoudre » leur cœur… Et puis il y a Raymond, le gendarme, qui va peu à peu endosser le rôle de père de substitution, et qui, grâce à Courgette, va aussi reprendre goût à la vie… Rencontrer autrui devient la possibilité d’un espoir, hors de tout déterminisme, en faisant preuve de résilience.

Après Ma Vie de Courgette (deux césars en 2017), Pamela Ravassard et Garlan Le Martelot adaptent pour le théâtre le roman de Gilles Paris, Autobiographie d’une Courgette, en nous racontant une histoire pleine de lumière et de musique…

TEASER :

https://www.youtube.com/watch?v=Ow1GdUKdevc

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0231611213 »}, {« type »: « email », « value »: « resa-theatre@agglo-lisieux.fr »}] [{« data »: {« author »: « Thu00e9u00e2tre Tristan Bernard », « cache_age »: 86400, « description »: « ADAPTu00c9 DU ROMAN DE GILLES PARIS « AUTOBIOGRAPHIE D’UNE COURGETTE »nnApru00e8s Ma vie de Courgette (Nomination aux Oscars, 2 Cu00e9sars en 2017), Pamela Ravassard et Garlan Le Martelot adaptent pour le thu00e9u00e2tre le roman de Gilles Paris, « Autobiographie du2019une Courgette », en nous racontant une histoire pleine de lumiu00e8re et de musiqueu2026nnu00c0 la suite du2019un accident familial, Icare, alias Courgette, se retrouve dans un u00ab foyer pour enfants u00e9corchu00e9s u00bb ou00f9 il rencontre Simon, Ahmed, et la mystu00e9rieuse Camille. Lu00e0 ou00f9 le jeu et la pou00e9sie deviennent une nu00e9cessitu00e9, ils vont apprendre u00e0 se construire, u00e0 u00ab su2019u00e9lever u00bb et u00e0 u00ab recoudre u00bb leur cu0153uru2026 nnAu thu00e9u00e2tre Tristan Bernard u00e0 partir du 25 aou00fbt 2023nEn tournu00e9enu27a1ufe0f https://www.theatretristanbernard.fr/courgettennAdaptation : Garlan Le Martelot & Pamela Ravassard du2019apru00e8s le roman u00ab Autobiographie du2019une Courgette u00bb de Gilles ParisnMise en scu00e8ne : Pamela RavassardnAvec : Vanessa Cailhol, Florian Choquart, Garlan Le Martelot, Lola Roskis Gingembre, Vincent ViottinLumiu00e8res et assistant mise en scu00e8ne : Cyril ManettanSon : Fru00e9du00e9ric Miniu00e8renScu00e9nographie : Anouk MaugeinnCostumes : Hanna Sju00f6dinnCoach vocal : Stu00e9phane CorbinnChoru00e9graphie : Johan Nus », « type »: « video », « title »: « Courgette au thu00e9u00e2tre Tristan Bernard – Teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Ow1GdUKdevc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Ow1GdUKdevc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCDn9hDiRKJwX7MXJAWCnaJQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Ow1GdUKdevc »}]

theatre theatre musical

lea comelli