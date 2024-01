L’ECOLE DES FEMMES Théâtre Lisieux Normandie Lisieux, 19 mars 2024, Lisieux.

L’ECOLE DES FEMMES Mardi 19 mars 2024, 20h30 Théâtre Lisieux Normandie Plein : 20 € // Groupe : 15 € // Réduit : 10 € // Jeunes : 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T20:30:00+01:00 – 2024-03-19T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-19T20:30:00+01:00 – 2024-03-19T22:30:00+01:00

L’École des femmes est la pièce qui rendra Molière célèbre, pour la première fois la farce est mêlée à la Grande Comédie en alexandrins. Le dramaturge nous livre ici une pièce, pleine de cynisme et d’âpreté. C’est l’histoire d’un songe. Du songe d’un homme assoiffé de contrôler ceux qui l’entourent.

Arnolphe rêve d’une femme, mais au fond, il souhaite un chien de compagnie qui de surcroît, tiendrait l’intendance de la maison. Molière mène une profonde réflexion sur la condition féminine, mêlant des scènes d’une grande cruauté à d’anthologiques moments de comédie et de farce.

C’est la sixième rencontre d’Anthony Magnier avec Molière, qui nous transporte plus que jamais du burlesque au drame, et nous amène à nous questionner sur notre propre héritage.

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/w1-krFbOVHE?feature=shared »}]

theatre theatrelisieuxnormandie